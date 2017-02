Prière pour les parents d'adolescents

Prier pour les jeunes

Mon Dieu, voici mes enfants, il viennent de vous. Ils sont vos enfants et vous les aimez encore plus que moi. Qu'ils sentent la main de votre amour sur leurs épaules et la douceur de votre présence à leur côté.

Guidez-les pour qu'ils vivent pleinement l'aventure que vous souhaitez pour eux, non pas ce que moi, je rêve pour eux.

Délivrez-les du mal, et s'il pèchent, qu'ils gardent les yeux tournés vers nous. Protégez-les de l'égoïsme, de la suffisance, du découragement. Apprenez-leur à se connaître et à s'épanouir avec la personnalité que vous leur avez donnée. Qu'ils se servent de leurs qualités et de leurs richesses pour vous servir et pour bâtir un monde plus juste et plus fraternel.

Apprenez-leur à vivre au cours de leur être, la rencontre avec vous et avec les autres et qu'ils vous aiment par-dessus toutes choses.

Et quant à moi, Seigneur, aidez-moi à les aimer comme ils sont, à être ferme et à les corriger lorsque je le dois.

Donnez-moi la patience lorsqu'ils cherchent à se comprendre, et surtout quand le front haut, ils questionnent les principes des valeurs qui m'ont fait vivre. Aidez-moi à les respecter lorsqu'ils veulent répondre à ce que vous leur adressez au plus profond de leur être.

Que votre sagesse me console et me rassure et que votre providence les conseille et les soutienne quand ils partiront du foyer.

Enfin, lorsque mon travail de parent sera fini, quand ils seront formés et éduqués et qu'ils voleront de leurs propres ailes, accompagnez-les.

Et faites qu'alors je me tourne vers vous, le cœur en paix, avec la joie de comprendre un peu mieux votre manière de faire et de nous aimer.



Ginette Loiselle - Paroisse St Joseph de Soulanges - Québec