Prier pour les "ados"

Prier pour les jeunes

Prie pour nos ados, Notre-Dame, et pour tous les ados

Pourquoi Jésus est-il resté en ville sans prévenir ? On n'aurait jamais pensé ça de Lui, Notre-Dame. C'était un jeune à qui vous faisiez confiance, Joseph et Toi. Car il était, dit l’Évangile : «soumis, grandissant en âge et en sagesse...» Pourquoi vous a-t-il fait cela, sachant bien que cela Vous ferait souffrir ? Qu'est-ce qu'il voulait «dire» par Sa fugue, et que Vous n'avez pas compris ?

Quand nos jeunes veulent «s'affirmer», Notre-Dame, nous ne comprenons pas plus que Joseph et Toi ! Et nous souffrons tant d'angoisses... Aide-nous donc, Notre-Dame, à chercher chaque jour, comment renouer le dialogue, comment montrer que nous faisons encore confiance, et comment faire comprendre que nous voulons seulement, malgré nos maladresses, aider à grandir ?

Prie pour nos ados, Notre-Dame, et pour tous les ados. Mais prie aussi pour nous et pour tous ceux qui cherchent à situer les ados chez «notre» Père en essayant de construire un monde où tous seraient vraiment «fils» et «frères» !

Amen.

Sœur Emmanuelle du Caire (1908-2008)