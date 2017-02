Faut-il être saint pour voir le diable ?

Diable

Sophie de Villeneuve : En lisant votre livre, Le Diable préfère les saints (Cerf), je me suis demandé s’il ne faut pas être un saint pour savoir vraiment ce qu’est le mal et pour en faire l’expérience…

J. K. : Bien sûr que non. Chacun peut constater et lier au mal des événements odieux et meurtriers comme les cataclysmes, les guerres, les crimes… ou plus insidieux, moins visibles mais qui font aussi l’œuvre du Malin, comme la haine, l’ambition, l’avidité, le mensonge… Tout ce qui va dans le sens de l’avilissement, de la destruction, et qui, pour un chrétien, souille l’image de Dieu en l’être humain.

Dans votre livre, vous parlez des grandes figures spirituelles qui ont été confrontées au mal. On a l’impression en vous lisant que plus leur sainteté était grande, plus cette confrontation était violente. Pourquoi ?

J. K. : Parce que le mal n’est pas une abstraction ou un concept philosophique, voire une simple réalité métaphysique. Il se manifeste et s’en prend particulièrement à ceux que nous appelons des saints une fois qu’ils sont sanctifiés par l’Eglise, mais de manière générale à tout être qui chemine sur la voie de la sainteté, qui s’approche de Dieu, à l’homme juste, bon, noble dont parle Maître Eckhart , à tous les êtres qui s’orientent vers la lumière et l’amour de Dieu, faisant enrager l’Adversaire, l’Ennemi, le Prince de ce monde. Le Diable, qui n’est pas une hallucination étant donné la carrure de ceux qui en ont subi les coups, peut se manifester en plusieurs étapes. D’abord pour dissuader celui qui veut consacrer sa vie à Dieu. Il s’est présenté à Catherine de Sienne alors qu’elle était novice, cherchant à la persuader qu’elle serait mieux dans le monde, avec de jolies robes. A Thérèse de Lisieux également, qui perd la foi au moment où elle s’apprête à entrer au Carmel. Le Curé d’Ars a eu affaire à lui toute sa vie et l’appelait avec mépris le Grappin, comme d’autres le Glouton, le Cosaque, Barbe Bleue, etc. Il disait que le diable s’attaque à ceux qui sont en état de péché et veulent en sortir, ainsi qu’à ceux qui sont en état de grâce, à tous ceux donc qui ont une aspiration au bien. Le diable se met en travers, c’est le sens même du mot diabolos. Et devant les plus grands mystiques, il se déchaîne. Le Curé d’Ars ajoute : « Les autres, il n’a pas besoin de les tenter, car ils font partie de ses troupes ».

Ces mystiques parlent en effet d’un vrai déchaînement, qui est peut-être le langage d’une certaine époque : des coups, des étouffements…

J. K. : De la puanteur, des apparitions monstrueuses, sous forme humaine ou animale. Il peut aussi prendre la forme d’une personne familière ou d’un bel adolescent lumineux… Bien sûr, un athée ou un rationaliste dira qu’il y a là la manifestation d’un imaginaire propre à une époque. Alors qu’aujourd’hui on ne croit plus ni à Dieu ni au diable, on réduit ces expériences à de l’imaginaire ou au fonctionnement psychique de la personne. Mais au cours des siècles, et de nos jours encore même si l’on en parle peu, il y a des manifestations du Malin claires et perceptibles par les sens. Et plus qu’aucun autre, le saint en a une perception aiguë. Quand on pense à la solidité spirituelle d’un Padre Pio ou d’une Thérèse d’Avila , on a du mal à croire que ce sont des mythomanes.

D’ailleurs Thérèse d’Avila en parle avec des mots très forts…

J. K. : En effet, elle témoigne de ces manifestations et elle raconte comment elle les déjoue. Elle voit rôder non seulement le Malin, mais aussi toute sa troupe.

Tous ces saints, que l’Eglise a reconnus et qui sont pour nous des exemples, parlent du mal comme s’il était une vraie personne, ils le voient, ils le sentent, ils le touchent presque… C’est tout de même incroyable !

J. K. : C’est incroyable à une époque où le surnaturel ne fait plus partie de notre monde qui se réduit au monde concret, matériel et périssable. Mais ces personnes saintes ou en voie de sanctification reconnaissent le mal, en questionnent l’origine, et le combattent, à l’intérieur et à l’extérieur.

Mais plus elles avancent dans la vie spirituelle, plus elles sont confrontées à des choses douloureuses.

J. K. : Oui, cela semble très dissuasif ! Saint Martin , au moment où il rencontre le Christ, quitte l’armée romaine, reçoit le baptême et s’engage pour Dieu et pour convertir les païens, trouve le diable sur son chemin qui lui dit : « Où que tu ailles, quoi que tu fasses, je serai avec toi. » Le bon côté des choses, c’est que cette confrontation au diable n’est pas un châtiment de Dieu, mais un aiguillon. Toute épreuve en effet correspond à une élection. Si l’on fait partie du commun des mortels qui a une foi faible, tiède ou routinière, on n’aura pas de problème. Mais plus on consacre son temps et sa vie à l’amour de Dieu, plus l’Adversaire se manifestera. Le diable est un aiguillon qui, à son corps défendant, pousse le saint vers la clarté de Dieu.

Vous racontez dans votre livre qu’à sainte Jeanne de Chantal, qui se plaignait des attaques du diable, saint François de Sales répondit : « Tant mieux, cela prouve que vous êtes sur la bonne voie. »

J. K. : Padre Pio disait la même chose à l’une de ses filles spirituelles : si le diable fait du tapage dehors, c’est qu’il n’est pas entré dans votre âme.

Y a-t-il des remèdes aux attaques du Malin ?

J. K. : Il n’y a pas de recettes toutes prêtes, mais il existe des armes extérieures, comme le signe de croix, le crucifix, l’eau bénite… Thérèse d’Avila y a beaucoup recourru. Et puis il y a des armes intérieures et spirituelles. Avant de vouloir repousser le Malin ou le combattre, il faut se fortifier dans l’exercice des vertus (la charité, l’humilité, la patience etc.). Et puis, nous rappelle Jésus sans cesse, veiller et prier en tout temps. Veiller, ce n’est pas ne pas dormir, mais toujours rester présent et relié à l’Esprit saint. Et prier, pour être sans cesse en relation avec le Ciel.